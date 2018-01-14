СМИ: при взрыве в городе Шкодер в Албании пострадали несколько человек

ТАСС, 14 января. Несколько человек пострадали в результате взрыва в субботу в городе Шкодер на севере Албании. По данным черногорского государственного телевидения RTCG, взрыв произошел в центре города, возле здания, в котором располагался офис сербско-черногорского национального меньшинства.

По информации RTCG, пострадали шесть человек. По данным агентства Associated Press, ранения получили восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрывное устройство было прикреплено к одному из стоявших рядом со зданием транспортных средств, отмечает RTCG. Как заявляет местная полиция, целью нападения был албанский бизнесмен.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, в Шкодере установлены контрольно-пропускные пункты.