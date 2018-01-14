СК начал проверку по факту гибели двух людей при сходе лавины в Хакасии

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин 42 и 35 лет во время схода снежной лавины возле села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии. Об этом сообщает в воскресенье следственное управлении СК России по республике Хакасия.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным следователей, 13 января не менее 10 жителей Красноярского края и Тюменской области приехали в труднодоступную местность Орджоникидзевского района республики Хакасия, чтобы покататься на снегоходах. Выяснено, что услугами туристических фирм они не пользовались. В результате схода лавины под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно, тела двоих мужчин были обнаружены позднее. Погибшие оказались жителями Красноярска и Сургута.

Как ранее сообщало ГУ МЧС России по республике Хакасия, погибшие были обнаружены туристами до прибытия спасателей на место происшествия.