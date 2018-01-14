Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку по факту гибели двух людей при сходе лавины в Хакасии

Происшествия
14 января, 10:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, января. /ТАСС

По предварительным данным, приехавшие в труднодоступную местность республики услугами туристических фирм не пользовались

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин 42 и 35 лет во время схода снежной лавины возле села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии. Об этом сообщает в воскресенье следственное управлении СК России по республике Хакасия.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным следователей, 13 января не менее 10 жителей Красноярского края и Тюменской области приехали в труднодоступную местность Орджоникидзевского района республики Хакасия, чтобы покататься на снегоходах. Выяснено, что услугами туристических фирм они не пользовались. В результате схода лавины под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно, тела двоих мужчин были обнаружены позднее. Погибшие оказались жителями Красноярска и Сургута.

Как ранее сообщало ГУ МЧС России по республике Хакасия, погибшие были обнаружены туристами до прибытия спасателей на место происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакасия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске
2
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
3
История старого Нового года в России
4
Самолет Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы полосы в Турции
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама