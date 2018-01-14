Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два пассажира сняты с авиарейса "Москва - Нячанг" за пьяную ругань в самолете

Происшествия
14 января, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Мужчин доставили в дежурную часть

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Двух мужчин привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка на борту самолета, отправлявшегося из столичного аэропорта Домодедова в Нячанг (Вьетнам). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В воскресенье в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, вылетающего из Москвы в Нячанг, находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и выражаются нецензурной бранью", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские незамедлительно поднялись на борт самолета и доставили в дежурную часть двух мужчин.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", им назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", - сказала Волк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Вьетнам
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске
2
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
3
История старого Нового года в России
4
Самолет Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы полосы в Турции
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама