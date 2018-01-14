Два пассажира сняты с авиарейса "Москва - Нячанг" за пьяную ругань в самолете

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Двух мужчин привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка на борту самолета, отправлявшегося из столичного аэропорта Домодедова в Нячанг (Вьетнам). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В воскресенье в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, вылетающего из Москвы в Нячанг, находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и выражаются нецензурной бранью", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские незамедлительно поднялись на борт самолета и доставили в дежурную часть двух мужчин.

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", им назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", - сказала Волк.