Житель Челябинска легализовал 17 млн рублей, полученных от продажи наркотиков в интернете

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Челябинец легализовал более 17 млн рублей, полученных от торговли наркотиками при помощи интернет-магазина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские в Челябинске задержали группу лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков через интернет-магазин", - сказала Волк. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное хранение, перевозку, производство наркотиков". "Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, установлено, что один из обвиняемых - 28-летний житель Челябинска - в период существования интернет-магазина открыл счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств переводили денежные средства в счет оплаты наркотиков.

"В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами обвиняемый путем транзакций, используя интернет, переводил деньги, полученные от продажи наркотических средств, на другие счета и обналичивал их. Так обвиняемый легализовал денежные средства на общую сумму более 17 млн рублей", - отметила Волк.

По ее словам, полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), максимальное наказание по данной части этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. "Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы", - отметила Волк.