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СМИ: пять туристов из КНР пострадали в результате пожара на лодке в Таиланде

Происшествия
14 января, 11:47 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 14, января. /ТАСС

Мотор лодки взорвался из-за утечки топлива

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БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять туристов из КНР пострадали в воскресенье в результате пожара на моторной лодке в Андаманском море у группы островов Пхи-Пхи на юге Таиланда. Об этом сообщила газета Phuket News.

По ее данным, лодочный мотор взорвался из-за утечки топлива, спровоцировав сильный пожар. В это время на судне находились 26 китайских туристов, а также пятеро граждан Таиланда.

Пассажиров загоревшейся лодки оперативно подобрали проходившие мимо маломерные суда. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Район, где расположены острова Пхи-Пхи, является популярным среди туристов. Ежедневно его посещают несколько тысяч человек.

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