СМИ: пять туристов из КНР пострадали в результате пожара на лодке в Таиланде

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять туристов из КНР пострадали в воскресенье в результате пожара на моторной лодке в Андаманском море у группы островов Пхи-Пхи на юге Таиланда. Об этом сообщила газета Phuket News.

По ее данным, лодочный мотор взорвался из-за утечки топлива, спровоцировав сильный пожар. В это время на судне находились 26 китайских туристов, а также пятеро граждан Таиланда.

Пассажиров загоревшейся лодки оперативно подобрали проходившие мимо маломерные суда. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Район, где расположены острова Пхи-Пхи, является популярным среди туристов. Ежедневно его посещают несколько тысяч человек.