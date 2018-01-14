Роспотребнадзор проверяет сеть кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ после отравления людей

УЛАН-УДЭ, 14 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор проводит проверку во всех точках сети кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ после отравления не менее 85 человек в одном из этих заведений. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В разных районах Улан-Удэ есть четыре точки общепита с названием "Шулэндо". Заболевшие ели в кафе, которое находится в центре города, в Советском районе. С симптомами отравления после его посещения в медучреждения обратились, по разным данным, от 85 до 133 человек, госпитализированы 64.

"Деятельность кафе приостановлена, в настоящее время управлением проводятся внеплановые проверки в отношении всех объектов сети общественного питания "Шулэндо", а также проверки поставщиков продовольственного сырья , - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что ранее жалоб на кафе не поступало. В ходе эпидемиологического расследования, которое проводится сейчас, в кафе установлены нарушения требований санитарного законодательства. "Это нарушения в части несоблюдения условий хранения и переработки пищевой продукции, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продовольственного сырья, нарушения персоналом правил личной гигиены, которые послужили причиной загрязнения готовой продукции возбудителем сальмонеллеза", - пояснили в пресс-службе.

Курс лечения госпитализированные проходят в республиканской клинической инфекционной больнице, один из заболевших находится в Хоринском районе республики, он госпитализирован в местную больницу. По данным территориального центра медицины катастроф по Бурятии, мужчина после того, как поел в кафе, уехал в район. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, у части заболевших диагностирован сальмонеллез.

Люди с симптомами острой кишечной инфекции стали поступать в медучреждение в конце рабочей недели. Пострадавшие, по данным регионального управления Роспотребнадзора, посещали кафе "Шулэндо" с 8 по 11 января 2018 года. Сейчас работа заведения приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").