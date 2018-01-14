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Глава СК: в 2017 году раскрываемость убийств в России впервые превысила 93%

Происшествия
14 января, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

По мнению Александра Бастрыкина, следственная реформа позитивно отразилась на качестве досудебного производства

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Раскрываемость убийств в РФ в 2017 году впервые превысила 93%, изнасилований - 98%, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете". Оно опубликовано накануне отмечаемого 15 января Дня Следственного комитета РФ.

По его словам, следственная реформа (разделение следствия и прокурорского надзора после образования самостоятельного СК семь лет назад) позитивно отразилась на качестве досудебного производства и повысила уровень обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

Статистические данные это подтверждают, отметил глава следственного ведомства. В качестве одного из примеров Бастрыкин привел данные о раскрываемости убийств и изнасилований в РФ в 2017 году.

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