В Мадриде при обрушении подвесного потолка на дискотеке пострадали 26 человек

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали в ночь с субботы на воскресенье в результате обрушения подвесного потолка на одной из дискотек в испанской столице. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter городская служба скорой помощи.

.@SAMUR_PC atiende a 26 personas, 11 de ellas trasladadas leves a diferentes hospitales con contusiones y heridas leves tras derrumbarse 16 m2 de falso techo de una discoteca en la Avda Nuestra Señora de Fátima, 42, en Carabanchel. pic.twitter.com/hF9IM0ljj1 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 14 January 2018

По ее информации, 11 человек были доставлены в городские больницы. Возраст пострадавших от 20 до 40 лет, никто из них не получил серьезных травм.

Сообщается, что площадь обрушения подвесного потолка составила 16 кв. метров. Инцидент произошел на втором этаже клуба (La Suegra) на проспекте Нуэстра Сеньора де Фатима в южном районе Мадрида. В настоящее время пожарные закрыли доступ на второй этаж заведения. Полиция проводит расследование причин инцидента.