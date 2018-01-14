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В Мадриде при обрушении подвесного потолка на дискотеке пострадали 26 человек

Происшествия
14 января, 13:15 UTC+3 МАДРИД 14, января. /ТАСС

В больницы доставили 11 пострадавших

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МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали в ночь с субботы на воскресенье в результате обрушения подвесного потолка на одной из дискотек в испанской столице. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter городская служба скорой помощи.

По ее информации, 11 человек были доставлены в городские больницы. Возраст пострадавших от 20 до 40 лет, никто из них не получил серьезных травм.

Сообщается, что площадь обрушения подвесного потолка составила 16 кв. метров. Инцидент произошел на втором этаже клуба (La Suegra) на проспекте Нуэстра Сеньора де Фатима в южном районе Мадрида. В настоящее время пожарные закрыли доступ на второй этаж заведения. Полиция проводит расследование причин инцидента.

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