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Потерпевший бедствие в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул

Происшествия
14 января, 13:49 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, января. /ТАСС

На корабле прогремел мощный взрыв в 12:00 по местному времени (07:00 мск), после чего обвалился нос судна

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ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Иранский танкер SANCHI, потерпевший бедствие 6 января, в воскресенье полностью скрылся под водой в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

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По данным Государственного океанологического управления КНР, около 12:00 по местному времени (07:00 мск) на охваченном огнем корабле вновь прогремел мощный взрыв, в результате которого обвалился нос судна. После этого крен танкера на правый борт достиг значения около 25 градусов, площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. метров. Около 13:45 (08:45 мск) все судно было окутано густым дымом, после чего было зафиксировано, что корабль скрылся под водой.

Шедший под флагом Панамы иранский танкер перевозил 140 тыс. тонн газового конденсата. 6 января в 160 милях (290 киломтрах) к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море он столкнулся с гонконгским сухогрузом. Танкер загорелся, 32 члена его команды - граждане Ирана и Бангладеш - пропали без вести.

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