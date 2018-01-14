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AFP: труп нелегального мигранта найден на крыше электровоза во Франции

Происшествия
14 января, 13:53 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, января. /ТАСС

Полиция пытается установить, из какой страны прибыл погибший

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ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Тело нелегального африканского мигранта, погибшего от удара током, найдено 14 января на вокзале города Ментон (департамент Приморские Альпы, юго-восток страны). Об этом сообщило Agence France-Presse по данным из правоохранительных органов.

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Обгоревший труп погибшего находился на крыше электровоза, прибывшего из итальянского города Вентимилья. По словам пассажиров, вскоре после выхода поезда из вокзала в Вентимилье они слышали резкие хлопки и видели три яркие вспышки со стороны электровоза.

Полиция в настоящее время пытается установить, из какой страны прибыл погибший. Согласно первым данным, речь может идти о мигранте из Гамбии. В связи с инцидентом железнодорожное движение между Италией и Францией было прервано на три часа. В настоящее время оно восстановлено.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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