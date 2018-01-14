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Проверка бесхозного предмета проходит в одном из дворов Омска

Происшествия
14 января, 14:30 UTC+3 ОМСК ОМСК 14, января. /ТАСС

В управлении Росгвардии по региону сообщили о поступлении информации об обнаружении гранаты

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ОМСК, 14 января. /ТАСС/. Один из дворов Омска по улице Завертяева днем в воскресенье был оцеплен из-за обнаружения там подозрительного предмета. Как сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Омской области, там ведется проверка информации об обнаружении гранаты.

"Поступила информация, что обнаружена граната, работает оперативная группа, деталей пока нет", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе управления МВД России по Омской области ТАСС подтвердили, что проверка проводится из-за сообщения о бесхозном предмете. По информации пользователей соцсетей, двор оцеплен уже больше двух часов, жителей близлежащих домов просят не выходить из квартир.

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