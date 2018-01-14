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Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске

Происшествия
14 января, 14:38 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 14, января. /ТАСС

По словам россиянки, полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, законно ли туристы попали на территорию Польши

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© EPA-EFE/Maciej Kulczynski

ВАРШАВА, 14 января. /ТАСС/. Российские туристы из Калининградской области, приехавшие на выходные в польский город Гданьск, стали жертвами нападения хулиганов. Как сообщила на своей странице в Facebook одна из пострадавших Екатерина Молодцова, двое молодых людей закидали их автомобиль камнями в самом центре северной столицы Польши.

По ее словам, инцидент произошел, когда она прогревала машину, а ее мама сажала в нее четырехлетнего ребенка. "В этот момент из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло! Слава богу, что оба моих дорогих пассажира не пострадали", - написала женщина.

После случившегося пострадавшие связались с российским консульством, полицией и страховым агентом. По словам Молодцовой, приехавшая на место происшествия полиция потребовала, чтобы они общались с ними только на польском языке. "Забрали паспорта и около часа, сидя в патрульной машине, выясняли, законным ли способом попали в Гданьск трое коренных калининградцев. Бред!" - пишет россиянка.

"В это время из подъезда дома, из которого производился обстрел, вышли два крепких парня в шапках, очень похожих на тех, которые мама увидела в том самом окне. Она их видела, и, конечно, сообщила об этом полиции, указала на окно и другие подробности. Но полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск, - отметила Молодцова. - Так вот, из подъезда вышли двое и как по команде разошлись в разные стороны, после чего скрылись".

В генеральном консульстве РФ в Гданьске подтвердили обращение Молодцовой. "К нашим сотрудникам обратилась эта гражданка. Пострадавшей было детально разъяснено, что нужно делать в сложившейся ситуации, что нужно вызвать полицию и страховых агентов. Насколько нам известно, полиция расследует случившееся, а страховая компания работает над тем, чтобы возместить ущерб", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул Виктор Колесников.

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