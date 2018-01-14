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СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма на Украине

Происшествия
14 января, 15:12 дата обновления: 14 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Глава ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что нельзя оставаться безразличными к фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма на Украине. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в опубликованном интервью "Российской газете".

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"Мы не можем оставаться безразличными к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины, - подчеркнул Бастрыкин. - Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", устанавливаются обстоятельства этих преступлений".

Статья 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") была введена в российский УК в мае 2014 года и предусматривает ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений, установленных этим приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. По российскому УК она грозит наказанием от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет, а в случае использования служебного положения или распространения ложных сведений через СМИ предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Также статья 354.1 УК РФ предусматривает ответственность за осквернение символов воинской славы России.

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