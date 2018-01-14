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Задержан водитель, сбивший двух женщин на остановке в Подмосковье

Происшествия
14 января, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

В МВД сообщили, что в совершении ДТП подозревается уроженец ближнего зарубежья

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Полиция задержала водителя, сбившего двух женщин на остановке общественного транспорта в подмосковных Люберцах. Как сообщила в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, водитель находился в нетрезвом состоянии.

"Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП. В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения")", - сообщила она.

В воскресенье около 11:00 мск на Комсомольском проспекте легковой автомобиль Nissan сбил двух женщин на остановке общественного транспорта, после чего скрылся. Обе пострадавшие госпитализированы.

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