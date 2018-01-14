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Президент Перу направился в пострадавшие от землетрясения районы страны

Происшествия
14 января, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Сообщается, что погибли не менее двух человек, еще 65 пострадали

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ТАСС, 14 января. Президент Перу Педро Пабло Кучински направился в пострадавшие от землетрясения районы на юге республики. Об этом сам глава государства сообщил в воскресенье в Twitter.

"В этот момент из [населенного пункта] Маркона мы направляемся в Акари и Чала (департамент Арекипа) - районы, пострадавшие от землетрясения этим утром, чтобы оценить масштаб разрушений и направить соответствующую гуманитарную помощь", - написал Кучински.

В воскресенье у южного побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 483 км к юго-востоку от столицы Лимы, очаг залегал на глубине 10 км. Объявлялась угроза цунами.

По данным Национального института гражданской обороны Перу, число погибших в результате землетрясения составляет не менее двух человек, еще 65 пострадали.

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