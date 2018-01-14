Около 45 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за аварии

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Около 45 тыс. жителей Дагестана остались без электроснабжения, ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом в воскресенье сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"14 января в 16:28 мск действием защиты отключилась работающая в тупиковом режиме высоковольтная линия 110 кВ "Шамильское - Анцух" ... Без электроснабжения остались около 45 000 человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным управления МЧС по Дагестану, "на линии "Гедатль - Анцух" произошел обрыв линии электропередач, в результате чего произошло отключение электроэнергии в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке". "Планируемое время завершения всех аварийно-восстановительных работ и подачи электроэнергии - 19:00 мск 14.01.2018 г.", - сообщает МЧС.

Как отмечается, температура воздуха в регионе - минус 1 градус.