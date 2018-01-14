Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 45 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за аварии

Происшествия
14 января, 20:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, января. /ТАСС

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, на линии "Гедатль - Анцух" произошел обрыв линии электропередач

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Около 45 тыс. жителей Дагестана остались без электроснабжения, ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом в воскресенье сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"14 января в 16:28 мск действием защиты отключилась работающая в тупиковом режиме высоковольтная линия 110 кВ "Шамильское - Анцух" ... Без электроснабжения остались около 45 000 человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным управления МЧС по Дагестану, "на линии "Гедатль - Анцух" произошел обрыв линии электропередач, в результате чего произошло отключение электроэнергии в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке". "Планируемое время завершения всех аварийно-восстановительных работ и подачи электроэнергии - 19:00 мск 14.01.2018 г.", - сообщает МЧС.

Как отмечается, температура воздуха в регионе - минус 1 градус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA
2
На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
5
"Мы были нормальными парнями, умели жить": 70 лет со дня рождения Валерия Харламова
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама