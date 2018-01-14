Источник: в товарном поезде в Волгоградской области произошло возгорание серы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют тление серы в товарном поезде в Волгоградской области, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В товарном поезде в районе станции Разгуляевка в Волгоградской области произошло тление серы в двух вагонах. Состав отправлен на запасные пути", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в составе на момент ЧП находились восемь вагонов с дизельным топливом. На месте работают пожарные автоцистерны и пожарный поезд. Задержек в движении других поездов нет.