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Источник: в товарном поезде в Волгоградской области произошло возгорание серы

Происшествия
14 января, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Состав отправлен на запасные пути, задержек в движении других поездов нет

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют тление серы в товарном поезде в Волгоградской области, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В товарном поезде в районе станции Разгуляевка в Волгоградской области произошло тление серы в двух вагонах. Состав отправлен на запасные пути", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в составе на момент ЧП находились восемь вагонов с дизельным топливом. На месте работают пожарные автоцистерны и пожарный поезд. Задержек в движении других поездов нет.

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