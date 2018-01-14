На Ставрополье после отравления газом госпитализированы двое детей

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Шесть человек отравились газом в городе Минеральные Воды (Ставропольский край), двое детей госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в районной больнице, куда для обследования были доставлены пострадавшие.

"Поступили четверо взрослых и двое детей. Все взрослые будут лечиться амбулаторно. У детей состояние средней степени тяжести, они госпитализированы", - сообщили в учреждении.

По предварительным данным, все пострадавшие находились в одном частном доме. Причиной происшествия могла стать неисправность газового оборудования.