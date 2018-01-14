Иномарка сбила пешехода на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 8 по 2-й Пугачевской улице автомобиль Huyndai совершил наезд на пешехода", - сообщили в ведомстве. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что после наезда на пешехода в нескольких округах введен план "Перехват" по розыску автомобиля Huyndai Tucson черного цвета. "Пешеход от травм погиб на месте. Водитель иномарки с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время принимаются меры к установлению места нахождения иномарки и задержанию ее водителя.