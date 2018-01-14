Пять детей из многодетной семьи попали в больницу Анапы с признаками отравления газом

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Пять детей из одной семьи госпитализированы в Анапе в воскресенье, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. СК не исключает версию отравления газом, причины произошедшего устанавливаются, уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Пятеро детей дошкольного и школьного возраста находятся в детской больнице вместе с мамой, бабушка госпитализирована, отец нет. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, изначально они ссылались на подташнивание. Причины их недомогания устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сразу после визита медиков специалисты газовой службы обследовали оборудование, чтобы проверить версию об отравлении бытовым газом. "Утечек не обнаружено, и частный дом, где живет семья, и газовое оборудование в нем новые", - добавил источник.

Представитель СУ СКР по региону отметила, что в настоящее время в связи с произошедшим проводится проверка. Вариант отравления газом пока не исключается. "Диагноз врачи пока не поставили, жизни госпитализированных ничто не угрожает", - добавила она.