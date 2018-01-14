Ликвидировано возгорание в пяти вагонах с серой в товарном поезде в Волгоградской области

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание серы в пяти вагонах в товарном поезде в Волгоградской области, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Ликвидировано тление в пяти вагонах с серой. Ранее тление наблюдалось в 17 вагонах. Производится проливка пеной", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на месте работает мобильная лаборатория, производящая замеры на предмет превышения ПДК вредных веществ в атмосфере - уровень пока в норме. Угроза населению также отсутствует.