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Ликвидировано возгорание в пяти вагонах с серой в товарном поезде в Волгоградской области

Происшествия
14 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

По словам источника в экстренных службах региона, проводится проливка пеной

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание серы в пяти вагонах в товарном поезде в Волгоградской области, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Ликвидировано тление в пяти вагонах с серой. Ранее тление наблюдалось в 17 вагонах. Производится проливка пеной", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на месте работает мобильная лаборатория, производящая замеры на предмет превышения ПДК вредных веществ в атмосфере - уровень пока в норме. Угроза населению также отсутствует.

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