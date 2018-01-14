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Российские специалисты вернутся в зону поиска аргентинской подлодки San Juan

Происшествия
14 января, 23:26 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 14, января. /ТАСС

Судно Islas Malvinas с моряками ВМФ РФ на борту прибудет к месту операции 17 января

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Подводная лодка San Juan

Подводная лодка San Juan

© EPA-EFE/ARGENTINA NAVY

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 января. /ТАСС/. Специалисты ВМФ России вновь отправились в зону поиска аргентинской подводной лодки San Juan на борту судна Islas Malvinas. Об этом сообщила в воскресенье пресс- лужба ВМС южноамериканской республики.

"Сегодня утром экипаж судна ВМС Аргентины Islas Malvinas вместе с моряками ВМФ России, которые управляют телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", находящемся на борту судна, и переводчиком отплыли с военно-морской базы в городе Ушуая к зоне операции", - говорится в Twitter ВМС. 

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В сообщении для прессы военно-морские силы также отметили, что, как ожидается, Islas Malvinas, которое прервало участие в поиске 4 января, прибудет к месту операции 17 января. В настоящее время в зоне продолжают работать корвет ВМС Аргентины Spiro и российское океанографическое судно "Янтарь".

В ВМС подчеркнули, что на протяжении всей операции в ней были задействованы все доступные средства. "Чтобы поддерживать усилия по поиску на протяжении времени, рассматриваются разные варианты по найму оборудования и специалистов, которые позволят определить местоположение субмарины", - отметили в пресс-службе.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

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