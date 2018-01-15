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AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова

Происшествия
15 января, 0:31 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, января. /ТАСС

По данным агентства, Александр Штудхальтер помещен под временный арест

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Сулейман Керимов

Сулейман Керимов

© Красильников Станислав/ТАСС

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который, как утверждается, связан с делом о предполагаемом отмывании финансовых средств российским сенатором и бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse.

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По его данным, задержание было проведено в Ницце в минувшую пятницу, после чего Штудхальтер был помещен под временный арест. Согласно информации AFP, ссылающегося на следственные органы, он якобы стал подставным лицом Керимова в ходе операций на Лазурном берегу с приобретением недвижимости и отмыванием финансовых средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов.

Распоряжение о задержании швейцарского бизнесмена дал тот же судья-следователь, который ведет дело Керимова. Штудхальтер был вызван к нему в минувшую пятницу для дачи показаний. Как сообщило окружение Штудхальтера, "он немедленно обратился по факту помещения под стражу в следственную палату Апелляционного суда города Экс-ан-Прованса в надежде, что она признает, как это было сделано ею ранее в отношении других фигурантов данного дела, что подобное задержание не обосновано законно".

Помощники Штудхальтера в этой связи выразили также недоумение, что задержание было произведено два года спустя после начала расследования, причем первоначально выдвинутое против него обвинение уже было ранее снято. Также они напомнили, что сам Александер Штудхальтер "всегда являлся в ходе расследования на все вызовы следователя" и что он "по-прежнему категорически отрицает выдвигаемые против него обвинения и квалификацию совершенных действий". Всего по данному делу проходят во Франции 13 человек, в частности, несколько местных риелторов. Следствие ведется с конца 2014 года.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
Темы
Задержание сенатора Керимова во Франции
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