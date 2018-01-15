В Калифорнии число погибших в результате оползней достигло 20 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней на юге Калифорнии (США) достигло 20 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

По данным представителя властей округа Санта-Барбара Джастина Купера, за последние двое суток спасатели обнаружили тела еще двух человек, ставших жертвами стихии. Купер не указал, сколько лет было погибшим и где обнаружили их тела. По его словам, поиски пропавших продолжаются.

В результате стихийного бедствия получили ранения более 30 человек. Больше всего пострадал прибрежный город Монтесито, где расположены дома и виллы многих голливудских знаменитостей.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы более 2 тыс. сотрудников профильных служб. Из-за оползней частично оказалась заблокирована одна из основных автотрасс Калифорнии, по которой в обычных условиях проезжают до 80 тыс. автомобилей в сутки.

Сильные ливни в Южной Калифорнии шли с 8 января в течение нескольких дней. Согласно последним данным властей, в результате наводнений и последовавших за ними оползней разрушено не менее 65 домов, повреждено более 460. В некоторых районах штата была объявлена эвакуация местных жителей.