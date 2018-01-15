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Непогода мешает восстановительным работам на электросетях в Дагестане

Происшествия
15 января, 0:49 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, января. /ТАСС

Без света остаются около 45 тыс. местных жителей

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МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Работы по устранению аварии на электросетях в Дагестане, в результате которой около 45 тыс. человек остались без электроснабжения, ведутся в условиях непогоды. Об этом сообщается на сайте Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК Северного Кавказа).

Ранее в главном управлении МЧС по республике сообщили, что возобновление подачи электроэнергии планируется в 19:00 мск 14 января.

"Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы в крайне сложных условиях. В горных районах несколько дней подряд идет сильный снег, порывы ветра доходят до 18 м/с. Две дежурные бригады численностью восемь человек с двумя единицами спецтехники делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки запитать всех потребителей", - говорится в сообщении.

Место повреждения находится на крайне сложном участке - над бурной рекой Аварское Койсу. В связи с этим энергетики в ночное время практически не имеют доступа для проведения аварийно-восстановительных работ, отмечают в МРСК Северного Кавказа.

Как сообщал ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, "14 января в 16:28 мск действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме высоковольтная линия 110 кВ "Шамильское - Анцух". В результате без электроснабжения остались около 45 тыс. человек. Отключение электроэнергии, по данным ГУ МЧС по Дагестану, произошло в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке.

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