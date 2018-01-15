У берегов Камчатки произошло землетрясение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Ощущаемое землетрясение произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Угроза цунами не объявлялась. Об этом 15 января ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Ощущаемое землетрясение произошло в районе мыса Шипунский в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского в Тихом океане. Магнитуда в эпицентре составила 4,9. В краевом центре землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась", - сообщила собеседница агентства.

Позднее в этом же районе был зафиксирован ряд более мелких событий, которым не была присвоена магнитуда.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что оперативные группы провели обследование зданий и сооружений в Петропавловске-Камчатском. Повреждений после толчков не обнаружено.