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Восстановлено прерванное из-за аварии отопление трех многоквартирных домов в Оренбуржье

Происшествия
15 января, 2:11 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 15, января. /ТАСС

Днем в субботу в результате прорыва водопровода в Бузулуке без теплоснабжения остались более 380 человек, из которых 45 детей

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ОРЕНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Прерванное из-за аварии отопление восстановлено в трех многоквартирных жилых домах в Бузулуке Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, начато заполнение теплоносителя. В 02:50 (00:50 мск) заполнение теплоносителя завершено, теплоснабжение восстановлено по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Днем в субботу в результате прорыва водопровода в Бузулуке без теплоснабжения остались три пятиэтажных жилых дома с населением более 380 человек, из которых 45 детей. В Оренбургской области в выходные мороз усилился до минус 33 градусов, в Бузулуке - 16 градусов ниже нуля.

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