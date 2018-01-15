Восстановлено прерванное из-за аварии отопление трех многоквартирных домов в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Прерванное из-за аварии отопление восстановлено в трех многоквартирных жилых домах в Бузулуке Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, начато заполнение теплоносителя. В 02:50 (00:50 мск) заполнение теплоносителя завершено, теплоснабжение восстановлено по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Днем в субботу в результате прорыва водопровода в Бузулуке без теплоснабжения остались три пятиэтажных жилых дома с населением более 380 человек, из которых 45 детей. В Оренбургской области в выходные мороз усилился до минус 33 градусов, в Бузулуке - 16 градусов ниже нуля.