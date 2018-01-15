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NBC: автомобиль въехал в стоматологическую клинику в Калифорнии

Происшествия
15 января, 2:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Два человека пострадали

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ТАСС, 15 января. По меньшей мере два человека пострадали после того, как автомобиль на большой скорости въехал в здание стоматологической клиники в штате Калифорния в воскресенье и застрял на уровне второго этажа. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его информации, инцидент произошел около 05:25 по местному времени (16:25 мск) в городе Санта-Ана. Автомобиль, следовавший на большой скорости, въехал в отбойник, после чего машину отбросило на здание клиники, где она проломила стену на втором этаже и загорелась.

Водителю и пассажиру удалось выбраться из транспортного средства, их доставили в больницу с незначительными травмами.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, признался полицейским, что употреблял наркотики перед поездкой.

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