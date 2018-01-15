Водоснабжение 900 домов в Тульской области полностью восстановлено

ТАСС, 15 января. Специалисты восстановили подачу холодной воды в домах порядка 12 тыс. жителей Узловского района Тульской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. По состоянию на 02:55 водоснабжение полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе поступила в воскресенье около 13:00. На время ремонтных работ без холодного водоснабжения остались 900 домов. Для жителей, попавших в зону отключения, был организован подвоз воды.