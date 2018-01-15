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Водоснабжение 900 домов в Тульской области полностью восстановлено

Происшествия
15 января, 3:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Ранее без воды остались 12 тыс. жителей Узловского района области

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ТАСС, 15 января. Специалисты восстановили подачу холодной воды в домах порядка 12 тыс. жителей Узловского района Тульской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. По состоянию на 02:55 водоснабжение полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе поступила в воскресенье около 13:00. На время ремонтных работ без холодного водоснабжения остались 900 домов. Для жителей, попавших в зону отключения, был организован подвоз воды.

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