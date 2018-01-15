Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предварительные слушания по убийству чемпиона мира по пауэрлифтингу начались в Хабаровске

Происшествия
15 января, 3:57 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 15, января. /ТАСС

По окончании слушаний будет назначена дата первого судебного заседания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд начал предварительные слушания по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в понедельник в суде.

Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. СК РФ квалифицировал действия Аллахверанова как убийство из хулиганских побуждений.

"Предварительное слушание началось в 10:30 утра (03:30 мск). Оно проходит в закрытом режиме", - сказал представитель суда. Он уточнил, что в ходе предварительного слушания могут быть рассмотрены ходатайства следствия о продлении сроков мер пресечения, ходатайства защиты об исключении ряда доказательств из числа допустимых, определен порядок слушаний. Затем будет назначена дата первого судебного заседания.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели спортсмена Аллахверанов скрылся, спустя месяц явился с повинной.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Он был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA
2
На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
5
"Мы были нормальными парнями, умели жить": 70 лет со дня рождения Валерия Харламова
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама