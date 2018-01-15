Предварительные слушания по убийству чемпиона мира по пауэрлифтингу начались в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд начал предварительные слушания по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в понедельник в суде.

Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. СК РФ квалифицировал действия Аллахверанова как убийство из хулиганских побуждений.

"Предварительное слушание началось в 10:30 утра (03:30 мск). Оно проходит в закрытом режиме", - сказал представитель суда. Он уточнил, что в ходе предварительного слушания могут быть рассмотрены ходатайства следствия о продлении сроков мер пресечения, ходатайства защиты об исключении ряда доказательств из числа допустимых, определен порядок слушаний. Затем будет назначена дата первого судебного заседания.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели спортсмена Аллахверанов скрылся, спустя месяц явился с повинной.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Он был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом.