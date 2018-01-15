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Прерванное непогодой электроснабжение горных районов Дагестана восстановлено

Происшествия
15 января, 14:55 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что без света остались 45 тысяч человек

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МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Электроснабжение четырех горных районов Дагестана, прерванное в воскресенье из-за вызванных непогодой аварий на сетях, полностью восстановлено, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь "Дагестанской сетевой компании" Александра Дудченко.

"В 11:12 мск ранее нарушенное электроснабжение полностью восстановлено", - сказала она.

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Как сообщалось ранее, около 45 тыс. человек 14 января остались без света в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке в Дагестане, где непогода привела к авариям на сетях.

В горных районах республики несколько дней подряд идет сильный снег, порывы ветра достигают 18 м/с.

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