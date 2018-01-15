Четверо детей остаются в больнице после инцидента в пермской школе

ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Четверо детей, пострадавших при инциденте в школе № 127 в Перми, остаются в больнице, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

"Из девяти детей пять уже выписались, родители их забрали, несильные ранения, порезы просто. Им оказана медицинская помощь. Четверо остаются. Один мальчик прооперирован, сейчас нам сказали, что у него средней степени тяжести состояние, у него в грудную клетку ножевые ранения", - пояснила омбудсмен.

По ее словам, начиная со вторника, во всех образовательных учреждениях Перми пройдет комплексная проверка. "Мы должны быть уверены, родители должны быть уверены, что, отправляя детей в школу, их дети находятся в безопасности", - добавила она.

Она считает, что пока рано говорить о причинах случившегося, но, возможно, это был затянувшийся конфликт между участниками драки. "Какая-то конфликтная ситуация, видимо, между ними была. Но пока непонятно. Мы должны дождаться результатов следствия", - сообщила омбудсмен.

На сайте краевого Министерства здравоохранения сообщается, что врачи прооперировали пятерых пострадавших.

"В городскую клиническую больницу №4 поступили трое граждан, пострадавших в результате инцидента. Все прооперированы, находятся в реанимации, состояние тяжелое. Пострадавшие в краевой детской клинической больнице находятся в состоянии средней тяжести, в основном имеют резаные раны. Двое детей прооперированы: один имеет резаную рану шеи без повреждений сосудов и направлен в реанимацию, второй ребенок получил резаную рану глаза и находится в операционном отделении", - говорится в сообщении.

Утром 15 января в одной из школ Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить находившиеся в учебном заведении педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения. По данным местных властей, пострадали 15 человек, были госпитализированы - 12, из них девять детей. СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.