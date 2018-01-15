Меру пресечения участникам драки в пермской школе изберут 16 января

ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Мера пресечения задержанным участникам драки в школе Перми будет вынесена 16 января, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного управления СК по Пермскому краю.

"Меру пресечения изберут не сегодня. Завтра будет заседание Мотовилихинского районного суда по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя подростками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить педагоги и школьники. В результате учащиеся и педагог получили ножевые ранения. По данным местных властей, пострадали 15 человек.