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Меру пресечения участникам драки в пермской школе изберут 16 января

Происшествия
15 января, 14:59 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 15, января. /ТАСС

В результате инцидента пострадали 15 человек

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ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Мера пресечения задержанным участникам драки в школе Перми будет вынесена 16 января, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного управления СК по Пермскому краю.

"Меру пресечения изберут не сегодня. Завтра будет заседание Мотовилихинского районного суда по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя подростками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить педагоги и школьники. В результате учащиеся и педагог получили ножевые ранения. По данным местных властей, пострадали 15 человек.

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