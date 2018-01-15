Суд 22 января рассмотрит иск о ликвидации фонда, обеспечивающего работу штаба Навального

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 22 января рассмотрит иск Министерства юстиции РФ о ликвидации фонда "Пятое время года", обеспечивающего деятельность штаба блогера Алексея Навального. Информация об этом содержится на официальном сайте суда.

Директором фонда является соратник Навального Леонид Волков.

24 ноября прошлого года представители фонда опубликовали письмо управления Минюста РФ по Москве, где отмечалось, что с 28 ноября по 22 декабря в отношении фонда будет проводиться внеплановая документарная проверка соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям, а также законодательству РФ. В частности, Минюст известил о необходимости предоставить значительное количество документов для проверки.