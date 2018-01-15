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Четыре человека погибли от переохлаждения в Подмосковье

Происшествия
15 января, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Тела были обнаружены на мусорном полигоне в деревне Обновленный Труд

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Четыре человека умерли в Истринском районе Подмосковья от переохлаждения. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, по данному факту проводится проверка.

"Вечером 12 января на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Обновленный Труд в самодельной постройке охранниками обнаружены тела четырех человек без видимых признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - переохлаждение", - сообщили в ГСУ.

Для установления точной причины смерти назначены судмедэкспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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