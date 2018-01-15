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Суд продлил на три месяца срок домашнего ареста экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой

Происшествия
15 января, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Расследование в отношении Масляевой завершено

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок домашнего ареста бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок домашнего ареста в отношении Масляевой до 19 апреля", - огласила решение судья.

Следователь заявил, что расследование в отношении Масляевой завершено, ее дело выделено в отдельное производство. "В настоящее время осталось предъявить Масляевой обвинение в окончательной редакции и начать ознакомление с материалами дела", - сказал следователь, отметив, что необходимо продлить срок домашнего ареста, так как обвиняемая, находясь на свободе, может вступить в контакт с продюсером "Седьмой студии" Екатериной Вороновой, которая находится в розыске, и другими неустановленными участниками преступления. "Масляева может согласовать с ними позицию, направленную на избежание уголовной ответственности", - пояснил он.

Масляева свою вину признала и дала показания на других фигурантов дела.

Дело Серебренникова

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Они ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие недостоверные и завышенные сведения о количестве и стоимости, в результате чего было похищено не менее 68 млн рублей.

Как стало известно в понедельник со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела, сумма ущерба выросла вдвое - до 133 млн рублей.

Фигуранты дела были задержаны, им избрана мера пресечения. Согласно показаниям Масляевой, Серебренников является организатором преступной схемы.

Продюсер Воронова объявлена в федеральный розыск и арестована заочно. В конце октября под домашний арест по этому делу была отправлена и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

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