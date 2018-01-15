Суд в Петербурге продлил арест предполагаемому участнику террористической организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд до 30 марта продлил срок содержания под стражей Фархода Нурматова, которого обвиняют в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Как сообщили ТАСС в городской объединенной пресс-службе судов в понедельник, по уголовному делу в качестве фигурантов проходят 18 человек.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фархода Нурматова сроком до 30 марта 2018 года. Нурматов обвиняется в участии в деятельности террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизбут - Тахрир аль - Ислами")", - сказали в пресс-службе.

Обвиняемый и его адвокат не выступили против удовлетворения ходатайства о продлении срока содержания под стражей.

Нурматова задержали сотрудники УФСБ в петербургском аэропорту "Пулково" в январе прошлого года, когда он возвращался из Таджикистана.