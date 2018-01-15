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Суд продлил арест главе УСБ СК РФ Максименко, обвиняемому во взятке

Происшествия
15 января, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

По словам источника, близкому к следствию, Максименко и его заместитель Александр Ламонов полностью признали свою вину

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из суда.

"Суд продлил до 27 июня меру пресечения в отношении Максименко", - сказал прокурор Борис Локтеонов в ходе предварительных слушаний по делу Максименко. Он добавил, что заседание будет проходить в открытом режиме.

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Источник: следственные действия в отношении главы УСБ СК РФ Максименко завершены

Глава УСБ СК РФ Максименко считает обвинения в свой адрес дискредитацией СК и Бастрыкина

Три высокопоставленных сотрудника СК - замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров, Максименко и его заместитель Александр Ламонов - были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года, им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство. По словам источника, близкого к следствию, это связано с тем, что они полностью признали свою вину.

По данным следствия, "в 2016 году Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил $500 тыс. за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ". Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в $50 тыс. за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы дела, высокопоставленные сотрудники СК, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

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