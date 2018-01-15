Суд Киева объявил перерыв в заседании по делу россиянина Баранова до 29 января

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева назначил на 29 января очередное заседание по делу российского военнослужащего Александра Баранова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре 2016 года. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Заседание перенесено на 12:30 (13:30 мск) 29 января", - сказал он. На сегодняшнем заседании, по словам адвоката, суд допросил только одного свидетеля стороны обвинения.

Ранее суд Киева продлил Баранову арест до шестого марта.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в государственной измене. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.