СК начал проверку по факту обнаружения химикатов на незаконной свалке в Туле

ТУЛА, 15 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после обнаружения жителями поселка Новомеденского, входящего в состав Тулы, незаконной свалки опасных химикатов рядом с домами. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"По предварительной информации, предоставленной управлением МВД по Тульской области, отходы гальванического производства, которые обнаружены жителями поселка Новомеденского, принадлежат предприятию "Щегловский вал". Организована доследственная проверка, по ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала старший помощник руководителя следственного управления по Тульской области Зинаида Каминская.

Как сообщалось, 13 января 2017 года в районе поселка найдено около 120 канистр с опасными химикатами. В них, возможно, находилась серная или соляная кислота. Кроме того, обнаружены мешки с твердыми отходами, похожими на гальванический шлам. В тот же день силами оперативной группы Тульского пожарно-спасательного гарнизона, химико-радиометрической лаборатории регионального управления МЧС химикаты вывезли с территории населенного пункта.

По уточненной информации спасательного ведомства, было обнаружено 327 емкостей объемом от 10 до 35 литров, в мешках находились опилки и торф.