CBC: девочка-мусульманка выдумала историю о нападении на нее из-за хиджаба в Торонто

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Полиция Торонто заявила о завершении расследования о якобы имевшем место нападении мужчины на девочку, которая была в хиджабе. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

В минувшую пятницу 11-летняя школьница из мусульманской семьи заявила, что по дороге в учебное заведение неизвестный ей мужчина пытался дважды сорвать с нее хиджаб. Полиция сразу начала расследование этого дела, заявив, что считает это преступлением на почве нетерпимости. Об этой истории сообщили все национальные телеканалы, а ряд официальных лиц, в том числе и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступили в поддержку девочки и осудили это якобы имевшее место нападение.

"После проведения детального расследования полиция установила, что событий, о которых сообщалось ранее, не происходило. Расследование завершено", - цитирует телеканал полицейский рапорт.

По данным CBC, девочке не будут предъявлены никакие обвинения в связи ложным сообщением о преступлении.