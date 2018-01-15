Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецборт МЧС вылетел с пострадавшим при пожаре в Дагестане мальчиком в Нижний Новгород

Происшествия
15 января, 21:42 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, января. /ТАСС

Ребенок нуждается в срочной высокотехнологичной медицинской помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ эвакуирует в Нижний Новгород мальчика, пострадавшего при пожаре в дагестанском селе Сулевкент. Самолет вылетел из Махачкалы в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Дагестану.

"Сегодня вечером по обращению министерства здравоохранения Дагестана в аэропорт Махачкалы прибыл самолет Ан-148 МЧС России, который эвакуирует в ожоговый центр в Нижнем Новгороде мальчика, получившего ожоги при пожаре, который произошел 9 января в селе Сулевкент Хасавюртовского района", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, ребенок нуждается в срочной высокотехнологичной медицинской помощи. Спецборт, осуществляющий санэвакуацию, оснащен самым современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождают медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

Девятого января при пожаре в придорожном кафе в селе Сулевкент Хасавюртовского района погиб трехлетний ребенок, еще двое мальчиков - пяти и десяти лет - в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Махачкале. По факту пожара проводится проверка.

Как сообщалось, один из пострадавших при пожаре в Сулевкенте мальчиков, несмотря на все усилия врачей, скончался. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела до 90%, сообщил представитель Минздрава Дагестана.

По его словам, у мальчика было диагностировано поражение пламенем дыхательных путей. С момента поступления в больницу он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. У него развилась дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография политического деятеля Виктора Анпилова
2
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
3
Меры безопасности могут усилить в школах после расследования ЧП в Перми
4
Главные песни Долорес ОʼРиордан и The Cranberries
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
7
Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 15 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама