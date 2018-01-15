Спецборт МЧС вылетел с пострадавшим при пожаре в Дагестане мальчиком в Нижний Новгород

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ эвакуирует в Нижний Новгород мальчика, пострадавшего при пожаре в дагестанском селе Сулевкент. Самолет вылетел из Махачкалы в понедельник вечером, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Дагестану.

"Сегодня вечером по обращению министерства здравоохранения Дагестана в аэропорт Махачкалы прибыл самолет Ан-148 МЧС России, который эвакуирует в ожоговый центр в Нижнем Новгороде мальчика, получившего ожоги при пожаре, который произошел 9 января в селе Сулевкент Хасавюртовского района", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, ребенок нуждается в срочной высокотехнологичной медицинской помощи. Спецборт, осуществляющий санэвакуацию, оснащен самым современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождают медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

Девятого января при пожаре в придорожном кафе в селе Сулевкент Хасавюртовского района погиб трехлетний ребенок, еще двое мальчиков - пяти и десяти лет - в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Махачкале. По факту пожара проводится проверка.

Как сообщалось, один из пострадавших при пожаре в Сулевкенте мальчиков, несмотря на все усилия врачей, скончался. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела до 90%, сообщил представитель Минздрава Дагестана.

По его словам, у мальчика было диагностировано поражение пламенем дыхательных путей. С момента поступления в больницу он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. У него развилась дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.