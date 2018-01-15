Аргентина изучает предложения пяти компаний для продолжения поиска субмарины San Juan

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины рассматривает предложение пяти частных компаний, чтобы нанять их специалистов для продолжения поиска подводной лодки San Juan. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ВМС южноамериканской республики Энрике Бальби.

"К настоящему моменту сроки завершения предоставления иностранной помощи объявлены не были, но в любом случае мы уже связались с пятью компаниями, которые могут заменить иностранную помощь, и в настоящее время мы оцениваем бюджет, который может для этого потребоваться", - сказал он на пресс-конференции.

Бальби также в очередной раз подчеркнул, что у поисковой операции, которую ведут ВМС Аргентины, "нет предельных сроков".

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В настоящее время ВМС Аргентине в поисках помогает российское океанографическое судно "Янтарь" и специалисты ВМФ РФ, которые проводят подводное обследование обнаруженных в зоне операции объектов при помощи телеуправляемого аппарата "Пантера плюс".