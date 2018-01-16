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Суд решит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Серебренникову

Происшествия
16 января, 0:46 UTC+3 МОСКВА 16, января. /ТАСС

Ранее стало известно, что расследование по уголовному делу о хищении завершено

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 19 апреля домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Суд также рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении других фигурантов дела, бывшего генерального продюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского и экс- гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

В понедельник стало известно, что расследование по уголовному делу о хищении завершено. Дело в отношении бывшего бухгалтера студии выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину, и дала показания на других фигурантов дела. Басманный суд в понедельник оставил Нину Масляеву под домашним арестом до 19 апреля.

Также по этому делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а еще одна фигурантка дела - экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Адвокат Софьи Апфельбаум рассказала ТАСС, что в итоговом обвинении сумма ущерба по уголовному делу Серебренникова увеличилась почти в два раза - с 68 до 133 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других.

Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищены денежные средства.

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Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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