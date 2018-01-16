Срок содержания под стражей подозреваемому в коррупции главе Циолковского продлен на месяц

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 января. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Главе администрации наукограда Циолковский в Амурской области Николаю Кохно, задержанному по подозрению в получении взятки, продлен срок содержания под стражей до 16 февраля. Об этом во вторник ТАСС сообщил пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

"Срок содержания под стражей продлен на один месяц, то есть до 16 февраля 2018 года", - сказал Воронин.

Ранее ТАСС сообщал, что глава администрации наукограда Циолковский, который находится вблизи космодрома Восточный, Николай Кохно 16 ноября был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки".