Серебренников обвинил бывшего главбуха своей студии "во вранье в интересах следствия"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера своей студии Нину Масляеву, давшую признательные показания по делу о хищениях, в оговоре и "вранье в интересах следствия", передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

"Единственный аргумент следствия - это показания Масляевой, которые являются враньем и оговором в интересах следствия. Но следствие верит вранью ранее судимого человека", - заявил Серебренников.

Он напомнил, что ранее Масляева была судима по экономической статье. По словам режиссера, на очной ставке с ним Масляева признала вину в хищении 5 млн рублей у "Седьмой студии". "Деятельность Масляевой была нарушением в бухгалтерии, ее можно оценивать по-разному, но не как хищение руководством студии", - отметил Серебренников.

Режиссер рассказал, что театральный проект "Платформа" существовал в реальности, а не бумаге, как утверждает следствие. "Было проведено больше 300 мероприятий, сотни артистов приняли участие в постановках. Люди получили исполненный на высоком уровне проект, которым я горжусь. Ни одной копейки, кроме положенной мне платы, я не получал. Доказательств обратного следствие не представило", - сообщил суду Серебренников.

Часть своего выступления режиссер посвятил источникам получения денег на покупку квартиры в Берлине. "Деньги на квартиру в Берлине, это около €300 тыс., я копил в течение пяти лет - я открыл счет в Сбербанке и туда откладывал средства, включая призовые фонды на различных фестивалях", - пояснил он.

Басманный суд Москвы рассматривает во вторник ходатайство следствия о продлении до 19 апреля домашнего ареста Серебренникову и экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину, а также ареста бывшему генеральному продюсеру АНО "Седьмая студия" Алексею Малобродскому.

Дело Серебренникова

В понедельник стало известно, что расследование по уголовному делу о хищении завершено. Дело в отношении экс-бухгалтера студии выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала вину и дала показания на других фигурантов дела.

Басманный суд в понедельник оставил Масляеву под домашним арестом до 19 апреля. Также по этому делу под домашним арестом находится директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, еще одна фигурантка дела - экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Адвокат Софьи Апфельбаум рассказала ТАСС, что в итоговом обвинении сумма ущерба по уголовному делу Серебренникова увеличилась почти в два раза - с 68 до 133 млн рублей.