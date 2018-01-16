В Хабаровске нашли пропавшую школьницу

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Пятиклассницу, которая не вернулась домой из школы в Хабаровске более суток назад, нашли в одном из районов города. Об этом во вторник сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Сообщалось, что о пропаже ребенка женщина заявила днем в понедельник. Следственное управление СК по Хабаровскому краю начало проверку по этому факту. Девочку искали патрульные экипажи, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, полицейские, следователи и волонтеры.

"Ребенок был найден в Центральном районе. Школьница зашла погреться в одно из учреждений. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает", - говорится в сообщении УМВД.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в городской полиции, девочка все это время гуляла по городу, ее видели в одном из торговых центров, на катке. Где она провела ночь, в полиции ответить затруднились.

"Девочка не стала возвращаться домой накануне из-за ссоры с матерью. Женщина просила дочь проводить меньше времени в телефоне", - сказал сотрудник полиции.

В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности и постановке семьи на профилактический учет.