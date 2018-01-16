СК проводит проверку по факту избиения девочки в социально-реабилитационном центре в Орле

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по информации СМИ о том, что школьницы избили сверстницу в социально-реабилитационном центре города Орла и сняли это на видео. Об этом во вторник сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

"Начата доследственная проверка по сообщениям ряда средств массовой информации по факту избиения малолетней девочки, содержащейся в одном из социальных учреждений города Орла. Будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц учреждения", - сказала старший помощник руководителя следственного управления Юлия Дорофеева.

По информации департамента соцзащиты населения Орловской области, драка между подростками произошла, предположительно, 11 января, на следующий день воспитатели социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних увидели следы побоев на теле девочки.

"Они сообщили об этом руководству и обратились в комиссию по делам несовершеннолетних УМВД по Орловской области. Как выяснилось, между подростками произошел конфликт, три девочки 13,14 и 15 лет заставили извиняться 11-летнюю воспитанницу центра и избили ее, при этом снимали все происходящее на телефон", - сообщила ТАСС директор департамента Ирина Гаврилина.

По ее словам, причина конфликта выясняется.

Гаврилина уточнила, что затеявшие драку подростки отправлены на 30 суток в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.

"Что касается пострадавшей девочки, ее перевели в областной кризисный центр помощи женщинам и детям, с ней работают психологи", - добавила она.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку в социально-реабилитационном центре.