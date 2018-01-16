Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проводит проверку по факту избиения девочки в социально-реабилитационном центре в Орле

Происшествия
16 января, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Школьницы избили сверстницу и сняли это на видео

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по информации СМИ о том, что школьницы избили сверстницу в социально-реабилитационном центре города Орла и сняли это на видео. Об этом во вторник сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

"Начата доследственная проверка по сообщениям ряда средств массовой информации по факту избиения малолетней девочки, содержащейся в одном из социальных учреждений города Орла. Будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц учреждения", - сказала старший помощник руководителя следственного управления Юлия Дорофеева.

По информации департамента соцзащиты населения Орловской области, драка между подростками произошла, предположительно, 11 января, на следующий день воспитатели социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних увидели следы побоев на теле девочки.

"Они сообщили об этом руководству и обратились в комиссию по делам несовершеннолетних УМВД по Орловской области. Как выяснилось, между подростками произошел конфликт, три девочки 13,14 и 15 лет заставили извиняться 11-летнюю воспитанницу центра и избили ее, при этом снимали все происходящее на телефон", - сообщила ТАСС директор департамента Ирина Гаврилина.

По ее словам, причина конфликта выясняется.

Гаврилина уточнила, что затеявшие драку подростки отправлены на 30 суток в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.

"Что касается пострадавшей девочки, ее перевели в областной кризисный центр помощи женщинам и детям, с ней работают психологи", - добавила она.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку в социально-реабилитационном центре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Орловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
2
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
3
Вучич назвал терактом убийство сербского политика в Косове
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Митингующие возле Рады в Киеве сожгли флаг РФ
6
Состояние пострадавшей в Перми учительницы улучшилось
7
Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР и необходимости эвакуации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама