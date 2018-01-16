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Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания выделенных студии 130 млн рублей

Происшествия
16 января, 15:04 UTC+3 МОСКВА 16, января. /ТАСС

Дмитрий Харитонов заявил, что бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Масляева обниличила денежные средства, но вернула их в кассу студии

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нина Масляева обналичила более 130 млн рублей, выделенных государством на реализацию проекта "Платформа", но возвращала эти средства наличными. Об этом 16 января в Басманном суде Москвы сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

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"Бывший главбух студии Масляева обналичила 130 млн рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта "Платформа", - сказал Харитонов.

Свое заявление адвокат обосновал показаниями свидетелей и самой Масляевой. По его словам, участие в обналичивании средств принимала и продюсер Екатерина Воронова, находящаяся в розыске. "Но обналичивание средств не равнозначно их хищению - они тратились на осуществление театрального проекта "Платформа", - отметил адвокат.

В свою очередь Серебренников сообщил в суде, что Масляева ранее была судима по экономической статье. По словам режиссера, на очной ставке с ним она признала вину в хищении 5 млн рублей у "Седьмой студии". "Деятельность Масляевой была нарушением в бухгалтерии. Это можно оценивать по-разному, но не как хищение руководством студии", - сказал режиссер.

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Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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