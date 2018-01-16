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Прокуратура Дании предъявила изобретателю обвинения в убийстве шведской журналистки

Происшествия
16 января, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение

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ТАСС, 16 января. Прокуратура Дании во вторник предъявила датскому инженеру Петеру Мадсену обвинения в предумышленном убийстве шведской журналистки Ким Валл, а также в преступлениях сексуального характера. Как сообщает датское информагентство Ritzaus, датчанину грозит пожизненное заключение, либо ограничение свободы на неопределенно долгий срок, решение об окончании которого может принять только суд.

Суд над Мадсеном начнется в Копенгагене 8 марта и будет идти до 25 апреля.

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Ким Валл пропала 10 августа, отправившись на морскую прогулку вместе с датчанином, у которого до этого взяла интервью. Они отплыли из Копенгагена на принадлежащей ему подводной лодке "Наутилус", которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы. Впоследствии останки Валл были обнаружены на морском дне. Ее тело было расчленено и помещено в пластиковые пакеты вместе с тяжелыми металлическими предметами.

Мадсен, который сразу был задержан по подозрению в убийстве, категорически отрицает свою виновность, однако уже несколько раз менял показания. Первоначально он утверждал, что высадил женщину на берег, затем, когда в море нашли ее туловище, заявил, что она погибла в результате несчастного случая, получив удар по голове металлической дверью входного люка подлодки. Вплоть до недавнего времени он отрицал, что расчленил ее тело перед тем, как сбросить в море, а когда экспертиза не обнаружила следов травмы на голове женщины, предположил, что причиной ее смерти могло стать отравление угарным газом. На основании экспертизы останков Валл следствие пришло к выводу, что преступление было сексуально мотивированным.

46-летний Мадсен - известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок, но и как лидер команды энтузиастов, разрабатывающих максимально дешевые в производстве космические ракеты. Ким Валл, которой было 30 лет, родилась и выросла в Швеции, однако в последние годы жила в США. Она была журналистом-фрилансером, работала с разными темами, сотрудничала с The New York Times, The Guardian, Foreign Policy и должна была написать статью о Мадсене для популярного американского журнала Wired.

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